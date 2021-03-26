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12:21

В Волхове обнаружили следы разлива нефтепродуктов

фото ЗакС политика В Волхове обнаружили следы разлива нефтепродуктов

На реке Волхов, возле деревни Слутка под Новгородом 26 марта выявили масляные пятна, свидетельствующие о разливе нефтепродуктов, о чем написал в своем Telegram-канале официальный представитель губернатора области Николай Шестаков. В настоящее время межведомственная группа разбирается в причинах инцидента и устраняет последствия опасного для окружающей среды явления.

"По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области", - рассказал чиновник.

По его словам, в ближайшее время должен быть найден источник разлива, а само загрязнение обязательно локализуют. О масштабах проблемы пока не сообщается.

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