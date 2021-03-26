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13:32

Миронов выступает против изменения стандартов пивоварения

фото ЗакС политика Миронов выступает против изменения стандартов пивоварения

Планы Министерства финансов поменять технический регламент безопасности, касающийся алкогольной продукции Евразийского экономического союза, осудил лидер справедливороссов Сергей Миронов. Его не устраивает планируемое сокращение минимальной доли солода в пиве с 80% до 50%, что само по себе не соответствует действующему российскому законодательству, сообщает пресс-служба политика. 

"Еще в конце 2018 года я предупреждал, что изменение норм откроет дорогу на рынок низкокачественным суррогатам. Это ударит не только по качеству пива. Пострадают российские пивоварни, традиционно использующие более высокой процент солода, пострадают наши аграрии, так как резко сократятся посадки ячменя", - считает Миронов.

По его мнению, недопустимо собственными руками провоцировать падение качества продуктов в невынужденной ситуации. Как минимум, уверен он, стандарты пивоварения должны отвечать федеральному закону, который "мы не собираемся менять в угоду тем, кто намерен залить страну пойлом и заработать на этом барыши".

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