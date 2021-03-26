Старинное здание на Петроградской набережной снесут ради нового жилья Девелопер "Балтийская коммерция" накануне, 25 марта, получил разрешение на застройку участка земли, "смотрящего" со Петроградской набережной на стык улиц Чапаева и Мира, сообщает строительное издание "Канонер". Наибольшую тревогу у градозащитников вызывает судьба дома № 34В по Петроградской набережной, которая, как следует из полученного разрешения, решена: скорее всего, уже в этом году начнется его снос. О времени его постройки продолжают идти споры, и КГИОП принял за истину версию, что здание возвели в 1926 году. По мнению чиновников, сторонники дореволюционного происхождения дома, настаивающие на 1893 годе постройки, намеренно исказили дату, чтобы закон охранял сооружение от сноса. В советское время краснокирпичное здание занимал ЦНИИ "ТрансЭлектроПрибор". Проект нового жилья на территории разработала "Студия 44" Никиты Явейна. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен