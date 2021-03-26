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14:52

Старинное здание на Петроградской набережной снесут ради нового жилья

фото ЗакС политика Старинное здание на Петроградской набережной снесут ради нового жилья

Девелопер "Балтийская коммерция" накануне, 25 марта, получил разрешение на застройку участка земли, "смотрящего" со Петроградской набережной на стык улиц Чапаева и Мира, сообщает строительное издание "Канонер".

Наибольшую тревогу у градозащитников вызывает судьба дома № 34В по Петроградской набережной, которая, как следует из полученного разрешения, решена: скорее всего, уже в этом году начнется его снос. О времени его постройки продолжают идти споры, и КГИОП принял за истину версию, что здание возвели в 1926 году. По мнению чиновников, сторонники дореволюционного происхождения дома, настаивающие на 1893 годе постройки, намеренно исказили дату, чтобы закон охранял сооружение от сноса. В советское время краснокирпичное здание занимал ЦНИИ "ТрансЭлектроПрибор".

Проект нового жилья на территории разработала "Студия 44" Никиты Явейна.

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