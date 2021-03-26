18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:42

"А меня боялся сам Флинт": Навальный рассказал о проблемах со спиной и ногой в ИК-2

фото ЗакС политика "А меня боялся сам Флинт": Навальный рассказал о проблемах со спиной и ногой в ИК-2

Соратники Алексея Навального опубликовали в Instagram политика его письмо, в котором оппозиционер рассказал о состоянии здоровья.

По словам Навального, у него сильно заболела спина, так, что "ни согнуться, ни разогнуться". "Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде", - предположил он, заметив, что это началось еще до его заключения в колонию.

Навальный отметил, что надеялся на то, что врачи это вылечат, но когда его этапировали в колонию, и он просил о лечении, ему отказывали в этом.

"Уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю", - говорится в письме Навального.

По словам политика, на некоторых участках правой ноги пропала чувствительность, и он не может на нее опираться без риска упасть. Навальный заметил, что за последнее время он "все-таки привык к своей правой ноге", и расставаться с ней не хочет.

Навальный рассказал, что уже представляет, как будет "ходить по зоне со стильной тростью", с костылем или даже с деревянной ногой.

"Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие. Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге! Смогу разговаривать фразами из "Острова сокровищ" вроде: "Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а меня… меня боялся сам Флинт", - представил Навальный, посетовав, что не знает, где достать пиратского попугая на плечо.

Об ухудшении состояния здоровья Навального стало известно 24 марта, о его сильных болях в спине и проблемах с ногой рассказали соратники. Напомним, в августе Навальный пережил отравление, три недели пролежал в коме и после этого осенью проходил реабилитацию в Германии. В ФСИН оценили здоровье Навального как "удовлетворительное".

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:35 "Произвол": Amnesty International возмущена условиями содержания Навального

13:54 Член СПЧ добивается перевода Навального в стационар

12:59 Песков назвал строгие порядки в колонии Навального "проявлениями дисциплины"

11:42 Владимирский омбудсмен получила жалобу на состояние здоровья Навального

25 марта, 18:52 Юлия Навальная потребовала немедленного освобождения мужа из-за его проблем со здоровьем

25 марта, 17:43 Адвокаты: Навальный - в крайне неблагополучном состоянии, голень отнимается

25 марта, 16:56 Песков: В Кремле не следят за состоянием здоровья Навального

25 марта, 12:42 "Прекратить психологическую пытку": Общественные деятели обратились в Генпрокуратуру из-за Навального

25 марта, 9:55 ФСИН: Состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное

25 марта, 9:22 "Интерфакс": Юлия Навальная вновь улетела из России в Германию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:18 СК добивается помещения под стражу пятерых петербургских таможенников

18:54 Путин пообещал подумать над созданием своего блога

18:47 ЕР даст оценку поведению депутата ГД Гетты, попавшего в скандал на борту самолета

18:29 На Думской башне в Петербурге остановились часы

18:15 В Петербурге второй раз за сутки задержали трех активистов

18:07 Ночной клуб "Москва" оштрафовали на полмиллиона рублей за дискотеку и курение кальянов

17:35 "Произвол": Amnesty International возмущена условиями содержания Навального

17:30 Профсоюз подал иск к Беглову об отмене требования носить маски в Петербурге

17:30 Макаров не спешит собираться в Госдуму

16:57 Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей

16:49 Муниципал: Суд прекратил дело о штрафе главе МО "Екатерингофский" за непредоставление документов прокуратуре

16:23 МВД предложило продлить срок действия просроченных паспортов

16:23 Мосгорсуд отменил штраф Сергею Смирнову за пикет в поддержку Азара

15:56 Макаров заявил, что решение о его выдвижении в ЗакС или Госдуму будет принято в июне

15:42 "А меня боялся сам Флинт": Навальный рассказал о проблемах со спиной и ногой в ИК-2

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru