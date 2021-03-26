СК добивается помещения под стражу пятерых петербургских таможенников

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК, по версии которого на петербургском таможенном посту "Лесной порт" действовала организованная преступная группа, опротестовывает решение суда в отношении пятерых задержанных на текущей неделе таможенников. Всем им, вопреки ходатайству силового ведомства, избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Начальника преступной группы, о которой говорится в материалах дела, 23 марта задерживали сотрудники ФСБ. Фигурантам дела вменяется систематическое получение взяток на общую сумму около 1,8 млн рублей, на что у них ушло три месяца. По версии СК, за эти деньги сотрудники таможни соглашались на беспрепятственный вывоз товаров из России.

"Часть полученных в качестве взяток денег начальник поста отдавал своему заместителю и часть начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля, который в свою очередь распределял их между таможенными инспекторами, находящимися в его подчинении", - говорится в сообщении.