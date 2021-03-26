Путин назначил врио губернатора Пензенской области

Сенатор Олег Мельниченко стал врио губернатора Пензенской области. Указ об этом, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент Владимир Путин. Еще 24 марта Мельниченко встречался с делегацией из Сирии, что запечатлено на сайте Совета Федерации. Будучи уроженцем Пензы, 47-летний политик входит в состав президиума генерального совета "Единой России". В Совфеде он последние четыре года возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Место главы региона пустовало после того, как по делу о взятках задержали и арестовали губернатора Ивана Белозерцева. Свою вину в получении дорогих подарков и наличных денег на общую сумму более 31 млн бывший чиновник отрицает. При обыске в его квартире нашли купюрами около полумиллиарда рублей. Ранее Путин уволил его с формулировкой "за утрату доверия", после чего самораспустилось все правительство Белозерцева.

фото: council.gov.ru/