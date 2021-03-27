В Петербург доставили 53,6 тысяч доз вакцины "Спутник V"

На Центральную фармацевтическую базу Петербурга доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" – 53,6 тысяч доз, сообщили в Смольном.

Это третья партия, поступившая в город за неделю. 19 марта в Петербург привезли партию в 15,3 тысяч доз, затем 23 марта – 39,2 тысячи, 26 марта – 9 тысяч. Таким образом, за неделю в город поступило 101,8 доз вакцины.

До этого из-за дефицита вакцины в городе поликлиники вынужденно отменяли запись на прививку в ожидании новой поставки. Прививочные пункты закрывались: на пике нехватки работали лишь 90 из 129 пунктов и всего четыре точки в торговых центрах вместо восьми.