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17:56

Дольщики "Петростроя" вышли на митинг во Всеволожске

фото ЗакС политика Дольщики "Петростроя" вышли на митинг во Всеволожске

Дольщики компании "Петрострой" провели во Всеволожске согласованный митинг, на котором собрались около сотни человек, передает 47news.

На митинге представители властей Ленобласти не присутствовали. К митингующим пришел представитель застройщика: он заявил, что у компании долгов больше, чем ликвидного имущества, поэтому достроить дома без сторонне помощи она не сможет.

Ранее было возбуждено уголовное дело о хищении средств в отношении руководителей "Петростроя". Ущерб следствие оценивает в 5,2 млрд рублей. Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявили директору "Петростроя" Дмитрию Ипатову, но суд решил не применять к нему никаких мер.

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