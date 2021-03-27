Дольщики "Петростроя" вышли на митинг во Всеволожске

Дольщики компании "Петрострой" провели во Всеволожске согласованный митинг, на котором собрались около сотни человек, передает 47news.

На митинге представители властей Ленобласти не присутствовали. К митингующим пришел представитель застройщика: он заявил, что у компании долгов больше, чем ликвидного имущества, поэтому достроить дома без сторонне помощи она не сможет.

Ранее было возбуждено уголовное дело о хищении средств в отношении руководителей "Петростроя". Ущерб следствие оценивает в 5,2 млрд рублей. Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявили директору "Петростроя" Дмитрию Ипатову, но суд решил не применять к нему никаких мер.