Премьер Армении заявил о готовности подать в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении формально уйти в отставку уже в апреле: данное решение обусловлено проведением внеочередных парламентских выборов в стране, передает РИА "Новости".

"Да, в ближайшее время, в апреле, я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", - пояснил чиновник.

Согласно местному законодательству, выборы состоятся в том случае, если парламент дважды не определится с кандидатурой премьера после отставки главы правительства. В таком случае Пашинян останется в статусе и.о. премьера.

В Армении наметился очередной виток политического кризиса: поводом послужило заявление Пашиняна о российском ПВО. Локальные СМИ сообщали, что замначальника генштаба республики пошутил на эту тему, за что лишился своего поста, - следом за ним предложили уйти и его непосредственному начальнику. Армянские военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна, который расценил это как попытку госпереворота, призвав своих сторонников выйти на улицы. Параллельно с этими событиями местная оппозиция разбила палаточный лагерь у парламента.

Изначально всплеск недовольства армянской общественности вызвало решение Пашиняна уступить ряд земель в конфликтном Нагорном Карабахе Азербайджану.