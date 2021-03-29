"Это самое страшное, что могло случиться": Иван Жданов сообщил об аресте своего отца

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов оповестил подписчиков в Facebook о том, что в отношении его отца, живущего в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Мужчину уже поместили в СИЗО.

Жданов объяснил суть претензий правоохранителей: по его словам, дело связано со временем, когда его отец трудился чиновником в администрации посёлка Искателей в НАО. Будучи в составе локальной жилищной комиссии он рекомендовал руководителю посёлка предоставить некой даме квартиру по договору социального найма.

"Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и всё. Серьёзно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине", - пояснил Жданов.

При этом, добавил директор ФБК, у правоохранителей не возникло нареканий к деятельности единоросса-главы посёлка, "который собственным распоряжением выделил квартиру".

Жданов добавил также, что различные силовые ведомства уже не первый раз "копают" под его семью.

"Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента. Прямо представляю, как там всё решалось: Жданов там на митинги зовёт, к санкциям призывает, а давайте ему отца... Им нужно превратить мою жизнь в ад. Сейчас ищем отца в разных СИЗО Ростова. А может, увезли уже в Архангельск. Я не буду скрывать, для меня это самое страшное, что могло случиться", - переживает Жданов.

Отцу, резюмировал он, даже не дали собрать с собой сумку в СИЗО. При этом адвокат семьи Ждановых был крайне удивлён, когда узнал, что мужчину поместили в изолятор: по его словам, даже по ростовским меркам дело не настолько "вызывающее", чтобы отправлять человека под стражу в рамках обозначенного обвинения.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента