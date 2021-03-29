В России выявили еще 8,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - менее 700

В России за последние сутки выявлено 8 711 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии по всей стране выявлено 4 528 543 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 98 033 россиянина, 293 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболел еще 697 человек. По данным штаба, лечение от коронавируса сейчас проходят 35 559 петербуржцев, всего в городе зарегистрировано 393 197 случаев заражения. Число признанных умершими от коронавируса возросло на 30, всего известно о 12 197 летальных исходов от инфекции в Петербурге.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 612 человек (65 580 остается на больничном), в Подмосковье – 595 (36 023 проходят лечение). В Ленобласти заболели еще 98 человек (1 620 болеют сейчас).

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру