РБК: Путин огласит послание Федеральному собранию перед майскими праздниками

Президент Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 22 апреля, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, эту дату Кремль рассматривает в качестве основной. В 2020 году власти планировали провести голосование по поправкам в Конституцию, но из-за эпидемии коронавируса его в итоге провели летом в течение нескольких дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль вскоре сообщит точную дату послания, передает РИА "Новости".

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Раньше оно проходило осенью, в ноябре-декабре, но в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

Так, в 2020 году Путин выступил с посланием в середине января. Тогда его выступление запомнилось тем, что в его ходе он анонсировал внесение масштабных поправок в Конституцию, которые были в итоге приняты на всероссийском голосовании.

Одна из принятых поправок предполагает обнуление президентских сроков Путина. Он сможет еще дважды баллотироваться президенты и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. Сейчас идет четверый срок Путина на посту главы государства.

фото: kremlin.ru