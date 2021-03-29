Песков: Парад Победы 9 мая будет, однозначно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад в честь Победы в Великой Отечественной войны точно состоится, передает РИА "Новости".

Песков в ответ на уточняющие вопросы подтвердил, что речь идет о параде 9 мая.

"Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и "Бессмертный полк" готовится", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, пока на парад не приглашали иностранных гостей, и речи об этом еще не было, передает "Интерфакс". Песков подчеркнул, что сейчас "надо делать сноску" на положение дел с эпидемией коронавируса, и многие страны Европы пока "находятся в тревожной ситуации".

"Им еще много работать до стабилизации",- отметил Песков.

В 2020 году парад Победы 9 мая был перенесен на лето из-за эпидемии коронавируса. В итоге парад провели 24 июня, в годовщину парада войск Красной армии на Красной площади.