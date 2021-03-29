С улиц Петербурга вывезли почти 30 тысяч тонн снега за неделю

За неделю с 22 по 28 марта с улиц Петербурга убрали и отправили на утилизацию 29,7 тысяч кубометров снега, сообщили в комитете по благоустройству. Также улицы очистили от 1,1 тысяч кубометров мусора и 1,26 тонн смёта.

Работа по вывозу снега продолжается, несмотря на весеннюю погоду и плюсовую температуру. По данным Смольного, за всю зиму дорожные предприятия отгрузили на пункты "Водоканала" почти полтора миллиона кубометров снега.

В течение минувшей недели город убирали более 708 единиц техники и 1150 дворников днем и более 660 машин и 300 дворников – ночью. В садах и парках ежедневно в среднем работали 250 дворников и 50 единиц техники.

29 марта улицы Петербурга чистят и моют 719 единиц техники и 1141 дворник. Аллеи, бульвары, сады и парки приводят в порядок еще 12 машин и 125 специалистов садово-парковых предприятий.

Мойку улиц начали по распоряжению главы комитета по благоустройству Сергея Малинина, не дожидаясь традиционного месячника по благоустройству.