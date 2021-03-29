Суд в Петербурге отказался выдворять участника "белорусской" акции из России

Дзержинский суд Петербурга отказал в выдворении из России гражданина Беларуси Павла Штанько, сообщает "Апология протеста".

При этом Штанько признали нарушившим ч.3 ст.18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России, совершенные в Ленобласти). Его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ранее Штанько отбывал арест в пять суток за участие в съемке видеоролика в поддержку протестов в Беларуси. Перед этим два дня он провел в отделе полиции. Штанько задержали накануне, когда он выходил из спецприемника.

В протоколе было указано, что Штанько не состоял на миграционном учете и не покидал Россию, чем и нарушил закон. Сам активист считает, что в Беларуси ему может грозить опасность, поскольку его уже привлекли к административной ответственности за участие в пикете по обращению оттуда.