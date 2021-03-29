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29 марта, 17:27

Навальный снова подал в суд на Пескова из-за слов о работе на ЦРУ

фото ЗакС политика Навальный снова подал в суд на Пескова из-за слов о работе на ЦРУ

Политик Алексей Навальный повторно подал в Пресненский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, на информацию в картотеке суда обратило внимание "МБХ медиа".

Юрист Вячеслав Гимади подтвердил подачу иска. Требования в нем такие же, как и в предыдущем иске Навального к Пескову.

Напомним, иск к Пескову в Пресненский суд Навальный подавал в ноябре 2020 года. Он требовал опровержения слов представителя Кремля о том, что с оппозиционером якобы работают специалисты ЦРУ и "через него" выдвигают обвинения в адрес российского президента Владимира Путина. Суд в итоге вернул иск заявителю из-за того, что не были устранены недостатки, из-за которых иск был оставлен без движения.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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