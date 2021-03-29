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29 марта, 17:33

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Законодательное собрание Челябинской области внесло на рассмотрение федерального парламента проект закона об обязательной регистрации домашних питомцев, информирует РИА "Новости".

Норма, указывают авторы инициативы, позволит оперативнее возвращать "потеряшек" их владельцам. К тому же, предполагается, что новое положение в законе будет сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

В законопроекте прописан также порядок отлова безнадзорных питомцев.

На сегодняшний день животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности после лечения, стерилизации и вакцинации, подлежат возврату в прежние места обитания. Однако, отмечают авторы инициативы, "учитывая потенциальную опасность безнадзорных четвероногих, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в законе, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов", а именно: в детсады, школы, медицинские организации, детские площадки, на которых они были пойманы.

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