В 2021 году разметку обновят на 1600 петербургских улицах

В нынешнем году в Петербурге планируется обновить дорожную разметку на 1595 городских улицах – общий объем работ составит не менее 720 тысяч кв метров, проинформировали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

К соответствующим дорожным процедурам в Северной столице каждый год приступают только тогда, когда устанавливается стабильно тёплая погода. В этом году старт работ намечен на май.

"Помимо нанесения горизонтальной поперечной и продольной дорожной разметки, разметка будет обновлена вблизи образовательных учреждений и на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями здоровья", – уточнили в КРТИ.

На обновление разметки из петербургского бюджета выделили 803 тысяч рублей.

Разместить конкурсную документацию на портале госзакупок должны уже в апреле.