Концерт на Дворцовой и световое шоу: Беглов рассказал о планах на празднование 800-летия Александра Невского

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" рассказал о подготовке к празднованию 800-летия князя Александра Невского.

По словам Беглова, на минувшей неделе власти Петербурга согласовали с федеральным центром "обширную программу торжеств".

"Кроме традиционных мероприятий на Дворцовой площади состоятся большой концерт 12 сентября и световое шоу 6 декабря, в день рождения святого благоверного князя", - добавил Беглов. На самом деле день рождения Александра Невского приходится на 13 мая, а 6 декабря – день его погребения во Владимире, который отмечается как день его памяти.

Напомним, на 12 сентября также запланирован ежегодный крестный ход. Кроме того, Беглов сообщил о планах отремонтировать 11 зданий Александро-Невской лавры в ближайшие годы за счет федерального бюджета.

Ранее стало известно, что на реставрацию Александро-Невской лавры в 2021 году из бюджета Петербурга выделят не менее 93,5 млн рублей.

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