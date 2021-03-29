Суд отказался приостановить статус иноагента главреда "Псковской губернии"

Горсуд Пскова отклонил ходатайство главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина* о приостановке решения Минюста о включении его в реестр СМИ-иноагента, передает "Интерфакс".

По словам Камалягина, суд не счел, что права и свободы заявителя будут нарушены, если он останется в статусе иноагента на время судебного процесса.

"При этом двум моим коллегам [журналистам Людмиле Савицкой** и Сергею Маркелову**] суд написал, что их права будут нарушены и у них будет опасность административных штрафов. Почему меня это не касается, в постановлении суда нет", - рассказал Камалягин. Он намерен подать частную жалобу на это решение.

Ранее псковский горсуд и Замоскворецкий суд Москвы приостановили решение Минюста о признании иноагентами Савицкой и Маркелова. Они, Камалягин, а также правозащитник Лев Пономарев** и активистка Дарья Апахончич** включенные в реестр СМИ-иноагентов, в судах требуют признать решения Минюста незаконными.

*Включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России

***Включены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России