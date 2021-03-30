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9:24

Полиция начала проверку слов Соловьева о Гитлере и Навальном

фото ЗакС политика Полиция начала проверку слов Соловьева о Гитлере и Навальном

УВД по Северному административному округу Москвы начало проверку слов телеведущего Владимира Соловьева и Гитлере и Навальном после запроса депутата Госдумы Валерия Рашкина, передает РБК.

В УВД сообщили, чо направили запрос в ВГТРК на предоставление копии записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 февраля. Материал направят в исследовательский центр ГБУ "МИЦ" для классификации видео и в Головинское следственное управление и СК по САО города Москвы "для дачи правовой оценки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством России".

Рашкин подал запрос о проверке высказывания Соловьева в середине февраля. Случилось это после того, как Соловьев в эфире телеканала "Россия 1", говоря о политике Алексее Навальном, сравнил последнего с Гитлером и диверсантом Отто Скорцени и при этом отозвался о Гитлере как о "смелом человеке", который участвовал в Первой мировой войне. Рашкин счел, что эти слова Соловьева могут нарушать законодательство о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

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