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10:29

Суд в Калининграде оштрафовал двух матросов, помывших обувь святой водой в храме

фото ЗакС политика Суд в Калининграде оштрафовал двух матросов, помывших обувь святой водой в храме

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал двух военнослужащих Балтийского флота, которые помыли обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде, пишет "Коммерсантъ".

Дело связано с видео, которое появилось в соцсетях в сентябре 2020 года. На нем видно, как двое мужчин моют обувь водой из-под крана возле часовни, названной в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник". За происходящим наблюдали трое их спутников, один из которых снимал все на камеру смартфона. Калининградская епархия РПЦ призывала мужчин "принести покаяние публично".

Призывников из Дагестана – Расула Сайханова и Джамалдина Магомедова – признали виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Первый признал вину, ему назначили 100 тысяч рублей штрафа. Второй вину не признал: его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Специалисты, которые проводили комплексную психолого-лигвинстическо-религиоведчискую экспертизу, нашли в действиях военнослужащих "психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих".

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