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11:18

В России выявили еще 8,2 тысячи случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили еще 8,2 тысячи случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 8 277 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 

Нарастающим итогом за все время эпидемии по стране зафиксировано 4 536 820 случаев заболевания. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 98 442 россиянина, 409 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 719 человек. Сейчас лечение от коронавируса в городе проходит, по данным штаба, 35 181 человек, всего с марта 2020 года выявлено 393 916 случаев заражения. Число признанных умершими от коронавируса возросло на 36, всего, по данным штаба, от инфекции умерли 12 233 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразился еще 1 291 человек (65 650 проходят лечение). В Подмосковье – 556 (36 076 болеют сейчас). В Ленобласти – 96 новых заболевших (1 618 еще болеют).

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