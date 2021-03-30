Песков - о Навальном: Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков в большом интервью "Аргументам и фактам", высказываясь о реальном заключении Алексея Навального и возможном ущербе от этого решения для Кремля, предложил переформулировать постановку вопроса.

"Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле", - отметил чиновник.

По его мнению, нет никакой принципиальной разницы между уголовным делом "Ив Роше" и каким-либо еще, если не соблюдаются правила условного срока. Правда, единственное, с чем согласился официальный представитель президента, это особенный типаж Навального.

"Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - рассудил Песков.

Отвечая на вопрос о возможности уличных протестов в ходе думской кампании, Песков, по-видимому, приравнял протесты к неким заведомо неправовым действиям.

"У меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться", - предрек высокопоставленный чиновник.

Напомним, что Навальный содержится в покровской ИК-2 и жалуется на проблемы со здоровьем, неоказание медпомощи и создаваемые ему сотрудниками ФСИН проблемы со сном. Кремль показательно не вмешивается в ситуацию, несмотря на беспокойство российской и международной общественности и постоянные вопросы о здоровье Навального, в прошлом году пережившего отравление нервно-паралитическим веществом.