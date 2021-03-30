В Москве задержали и.о. зампреда регионального правительства Ставрополья

Сотрудники ФСБ и МВД задержали и.о. зампреда правительства Ставропольского края Романа Петрашова в рамках нового уголовного дела, возбужденного по статье "мошенничество", передает пресс-служба Следственного комитета. Ему вменяются действия, совершенные в 2013-2015 годах, а расследует дело столичное следственное управление СК, проводящее 30 марта обыски по домашнему и рабочему адресам чиновника.

По версии силовиков, Петрашов получил более 130 млн рублей, пообещав определенным подрядчикам заключение договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Часть денег он получил наличными, другую перевели на счета аффилированных с ним фирм.

"В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения ряда неотложных следственных действий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления", - говорится в сообщении.