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12:20

Прокуратура отказалась от иска о бездеятельности совета МО "Ульянка"

фото ЗакС политика Прокуратура отказалась от иска о бездеятельности совета МО "Ульянка"

Кировский районный суд Петербурга во вторник, 30 марта, прекратил производство по делу о признании местного совета МО "Ульянка" бездействующим, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Производство прекращено на стадии предварительного заседания. Об этом попросила сотрудница прокуратуры Кировского района Петербурга, выступавшей истцом. 

Истец отказался от своих требований сразу после того, как представитель ответчика Станислав Русинович попросил приобщить к материалам дела копии протоколов заседаний местного совета, состоявшихся 25 и 29 марта. 

В случае удовлетворения иска и признания совета бездействующим это могло стать основанием для роспуска нынешнего созыва муниципальных депутатов. Ранее с подобным требованием выступала жительница МО "Ульянка", помощница депутата ЗакСа Сергея Никешина Мария Мартынюк. Однако производство по её иску было прекращено.

Сергей Еремеев


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