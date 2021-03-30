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13:21

Пригожин отказался от иска к Навальному о защите чести и достоинства

фото ЗакС политика Пригожин отказался от иска к Навальному о защите чести и достоинства

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от претензий к политику Алексею Навальному по одному из исков о защите чести и достоинства, передает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Алексея Молокоедова.

По словам Молокоедова, Пригожину нужно было доказать, что Навальный может загружать и удалять ролики "Навальный Live". Он не смог этого сделать, поэтому решил отказаться от иска к Навальному, но требования к еще одному ответчику, Владимиру Милову, продолжат рассматриваться, уточнил юрист.

Иск был подан из-за видеоролика "Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси", опубликованном на ютуб-канале "Навальный Live" 15 октября 2020 года. Пригожин требовал от Навального и Милова 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, Пригожин ранее подал серию исков на 5 млн рублей к оппозиционерам, в том числе к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Леониду Волкову и другим.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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