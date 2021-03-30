Реку Дудергофку очистили от мусора

После жалоб жителей Юго-Запада на отходы, которые обнаружились в реке Дудергофка, чиновники из комитета по природопользованию инициировали работы по ее очистке, сообщает пресс-служба Смольного. Проблемой занялись сотрудники подведомственного комитету ГУП "Экострой", и отмечается, что мусор убрали полностью и вручную.

"Проведение мероприятий по уборке и очистке акваторий, кошению водной растительности позволяет значительно улучшить экологические параметры водных объектов, предупредить вторичное загрязнение водной среды, повысить безопасность судоходства, а также улучшить внешний облик города", - прокомментировал событие зампред комитета Михаил Страхов.

В нынешнем году у городского правительства рекордно большие планы на уборку акваторий: ожидается, что очистят 334 объекта. За пять последних лет их число выросло более чем втрое.

фото: gov.spb.ru