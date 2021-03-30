В Подмосковье мужчина отстреливается от росгвардейцев

В Мытищах Московской области 61-летний мужчина заперся в частном доме и стреляет по прохожим, в том числе, в сторону бойцов Росгвардии передает РИА "Новости". Первоначально с ним в помещении были зять и внучка, но он выпустил их. Он вооружен стрелковым оружием и гранатами. Силовики пошли на штурм, который продолжается в настоящее время. Пострадавших, по последним данным, нет, несмотря на две брошенные в силовиков гранаты.

Как сообщил канал РЕН ТВ, агрессивно ведущий себя мужчина находится в федеральном розыске по делу о краже. Правоохранители наведались к нему в рамках дела об обороте оружия. Визит вызвал с его стороны вооруженный отпор.

UPD 14:25 Стрелка задержали