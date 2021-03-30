Владимир Лукин ушел с поста президента Паралимпийского комитета

Президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин ушел в отставку с должности, которую он занимал с 1997 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вместе с 82-летним Лукиным сложили полномочия три вице-президента комитета. Отставки объясняются санкциями и требованиями международного антидопингового агентства (ВАДА), утвержденными в декабре.

Владимир Лукин входил в число трех сооснователей партии "Яблоко", возникшей в 1993 году. В настоящее время он остается действующим сенатором, представляющим в Совфеде Тверскую область.

Напомним, что санкции в отношении российских спортивных чиновников, в частности, предполагают, что в течение ближайших двух лет РФ не может претендовать на право проведения различных чемпионатов мира и олимпиад на своей территории, а профильные чиновники РФ не вправе посещать подобные соревнования в официальном качестве.

фото: paralymp.ru