В Минздраве заявили о возможной третьей волне коронавируса в России

Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова на конференции "Неделя медицинского образования" заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России говорят о возможной третьей волне распространения инфекции, передает ТАСС.

"К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", - сказала Семенова.

По словам чиновницы, в Минздраве надеются, что говорить о стихании инфекции можно будет говорить через месяц-полтора, когда будет сформирован популяционный иммунитет. При этом, отметила она, в ряде субъектов России, в ряде крупных городов "все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики".

За последние сутки в России выявлено 8,2 тысяч новых случаев коронавируса.