Шоферы кремлевских чиновников пожаловались в администрацию президента на низкие зарплаты

Водители кремлевских автобаз направили в администрацию президента жалобу на проблемы с выплатами зарплат, пишет "Русская служба Би-би-си".

Обращение "Профсоюз работников учреждений управделами президента РФ" направил руководителю кремлевской администрации Антону Вайно. Авторы письма пожаловались на проблемы с выплатами в трех ФБГУ: "Автотранспортный комбинат" (перевозит сенаторов Совфеда, чиновников Минюста, руководителей управделами президента и других ведомств), "транспортный комбинат "Россия" (работает с высшими чиновниками, в том числе пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым) и "Автобаза №2" (перевозит депутатов Госдумы).

По словам одного из бывших водителей "Автобазы № 2" Сергея Рекунова, в 2019 году он и его коллеги в среднем получали 30-40 тысяч рублей при графике 13-15 рабочих дней в месяц. По желанию можно было записаться на подработку в нерабочий день. При этом он рассказал о ситуации, что если "пассажиру нужна машина в воскресенье и это выходной", то водителям "по-тихому меняли" график, и этот день не оплачивали по двойному тарифу.

Кроме того, по словам бывших водителей, им приходилось оплачивать штрафы, парковку и другие транспортные расходы из своего кармана. В 2019 году суд признал, что автобазы не имеют права удерживать штраф с водителей. Также водители пожаловались на закупку некачественных запчастей для автомобилей.