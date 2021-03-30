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16:33

Киностудия "Ленфильм" погасила большую часть долгов

фото ЗакС политика Киностудия "Ленфильм" погасила большую часть долгов

Петербургская киностудия "Ленфильм", испытывающая в последние годы финансовые трудности, избавилась более, чем от двух третей долговой нагрузки, передает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора организации Федора Щербакова. 

"Последние полгода мы занимались финансовым оздоровлением студии. Общий долг сокращен более чем на 70%. Сокращены все задолженности по ЖКХ. Я благодарен нашим коллегам из банка ВТБ, из энергоснабжающих организаций, везде у нас налажен конструктивный диалог, реструктурированы долги", - рассказал он, заверив, что банкротство исключено.

Теперь на студии "висит" 631 млн рублей задолженности, который, по оценке Щербакова, удастся выплатить до конца следующего лета. Материальное положение компании также улучшило возвращение прав на фильмы из "Золотой коллекции", деньги за которые впервые поступят в нынешнем году.

До того, как в октябре Минкульт поддержал киностудию почти полумиллиардной субсидией, ее долг перед ВТБ достигал 2 миллиардов рублей. В середине декабря из федерального бюджета на покрытие долга выделили еще один миллиард.

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