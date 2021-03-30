На Неве перевернулось строящееся судно

На территории судостроительного завода "Пелла" в Отрадном на бок перевернулось строящееся судно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Постепенное затопление трюмов удалось остановить.

"Два человека, находящиеся в трюме, пока не найдены", - рассказал собеседник агентства.

Шестеро людей, находившихся на завалившемся корабле, смогли с него выбраться самостоятельно. На одной из видеозаписей с места событий можно заметить, как люди нависают над водой и просят о помощи. На месте работают спасатели.

По данным пресс-службы администрации Ленобласти, в ходе инцидента пострадали два человека, которым оказывают помощь на месте.

фото: Подслушано Отрадное на Неве / ВКонтакте