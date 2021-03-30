Проректора "Военмеха" отправили в СИЗО до конца апреля

Петроградский суд Петербурга арестовал проректора по экономике и развитию "Военмеха" Виталия Игнатенко и его помощника Александра Иванова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, Игнатенко и Иванов в декабре 2018 года подписали акт приемки-сдачи невыполненных по строительству учебно-лабораторного корпуса на 1-й Красноармейской улицы, на основании которого из государственного бюджета было выплачено не менее 96,1 млн рублей. Следствие считает, что Игнатенко действовал "из иной личной заинтересованности, выражающейся в желании приукрасить действительное положение дел при исполнении контракта".

Игнатенко оспаривал свою причастность и просил домашний арест или подписку о невыезде. Иванов, не оспаривая причастность, просил избрать домашний арест. В итоге в СИЗО они останутся до 28 апреля.