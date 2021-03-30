Новый МФЦ в торговом комплексе в Колпино начнет работу с 1 апреля

С 1 апреля в Колпино начнет работать новый многофункциональный центр, расположенный в торговом комплексе "ОКА", сообщили в Смольном.

МФЦ на 15 окон обслуживания разместится на третьем этаже торгового комплекса. По плану его должны были открыть в конце второго квартала 2021 года, но все работы завершили досрочно. Первыми посетителями станут родители будущих первоклассников: 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный год.

В Смольном заявили, что открытие нового МФЦ раньше срока – это "пример эффективного сотрудничества городских властей и бизнеса". По плану развития МФЦ до конца 2021 года откроется еще два подобных центра в Приморском районе: в ТК "Долгоозерный" и ТК "Лео Молл".