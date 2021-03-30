МО "Литейный округ" сократил траты на аппарат и местную администрацию

Муниципальный совет МО "Литейный округ" 30 марта принял в целом бюджет муниципалитета на 2021 год. Как сообщил и.о. главы округа Павел Дайняк в начале заседания, всего было подано 12 поправок. Некоторые из них предполагают сокращение затрат на аппарат мунсовета и местную администрацию - такие изменения в бюджет предложили депутаты от "Яблока" Дмитрий Маркевич и Дмитрий Эртман. Последний заявил, что фонд на оплату труда сотрудников аппарата муниципального совета составляет около 6 млн рублей, но почти никого из трудоустроенных людей депутаты не видят.

- Из всех сотрудников аппарата муниципального совета я и мои коллеги наблюдаем только уважаемую Светлану Борисовну. В то же время, как мы все знаем, к сожалению, заседания муниципального совета не проводятся, приемы не устраиваются, то есть объективно какой-то видимой деятельности аппарата муниципального совета не ведется, - сказал Эртман.

Маркевич также высказался о работе аппарата мунсовета и местной администрации. По его мнению, оба органа "ничего не делают" и "просиживают штаны". Мундеп предложил деньги с зарплат якобы не работающих 1,5 года сотрудников аппарата лучше перевести на содержание детей в приемных семьях. Маркевич добавил, что при принятии этих поправок готов вместе с главой аппарата обсудить план увольнения сотрудников, сокращения ставок и оптимизации расходов.

И.о. главы муниципалитета Дайняк сообщил коллегам, что ему пришло представление от прокуратуры. По его словам, в документе сказано, что принятие перечисленных поправок может привести к нарушению трудовых прав работников. Однако,муниципальные депутаты большинством голосов поддержали ряд поправок по уменьшению затрат на собственный аппарат и местную администрацию. Как следует из документов по изменению бюджета, деньги должны пойти на мероприятия по охране окружающей среды, на профилактику дорожно-транспортного травматизма, содействие развитию малого бизнеса и на другие программы.

При этом, депутат от "Единой России" Лейла Ивлева напомнила, что полномочия избирательной комиссии муниципального образования заканчиваются в первом полугодии 2021 года и часть денег, заложенных на ее содержание, остается. Эти средства можно направить на возрождение праздника "Мы вам рады, малыши", считает Ивлева. Мундеп заявила, что праздник нравился всем: "он был веселый, музыкальный". Сейчас жители округа регулярно просят депутата, по ее словам, снова проводить мероприятие. Большинство коллег по совету Ивлеву не поддержало, и поправка принята не была.

София Саттарова