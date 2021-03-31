В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Специалисты Россельхознадзора разработали и зарегистрировали первую в мире вакцину от "человеческого" коронавируса COVID-19 для животных - "Карнивак-Ков", поделился с ТАСС замначальника ведомства Константин Савенков.

Массовое производство препарата должно стартовать уже в апреле. На сегодняшний день аналогов ему в мире нет, уточнил Савенков.

Испытания "Карнивак-Ков" проводились на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других четвероногих.

"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о её высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - подытожил Савенков.