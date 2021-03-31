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11:35

"Коммунисты России" возмущены подорожанием корюшки и требуют регулирования цен

фото ЗакС политика "Коммунисты России" возмущены подорожанием корюшки и требуют регулирования цен

Лидер петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович вместе с однопартийцами выразил протест против неадекватного, с его точки зрения, роста цен на корюшку. По его наблюдениям, всего за один год товар, считающийся одним из брендов города, подорожал многократно: корюшка, встретившаяся ему в магазинах, стоила в районе 1500 рублей.

"Это же грабеж среди бела дня, какая-то диверсия против петербуржцев- ленинградцев. А в прошлом году было от 300-400 рублей можно купить, это что же, рост цен в 4-5 раз?", - сокрушается политик.

Коммунисты обратились в профильный комитет городского правительства и главк полиции. Партия настаивает на экстренном вмешательстве государства в ситуацию на рынке и регулировании цен на корюшку. По словам Малинковича, для Смольного это должно быть "делом чести", поскольку продукт - "стратегический" и социально значимый.


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