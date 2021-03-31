Находящегося в "Матросской тишине" бывшего сенатора Шпигеля госпитализировали

Бывшему сенатору Борису Шпигелю, арестованному по коррупционному делу пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, стало плохо СИЗО, и его экстренно госпитализировали в тюремную больницу при "Матросской тишине", сообщает ТАСС со ссылкой на члена столичной ОНК Ольгу Дружинину.

"Вчера поздно вечером Шпигеля перевели в СИЗО-4. Там его состояние здоровья ухудшилось. Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе", - рассказала она предысторию.

Ранее 68-летнему бизнесмену Шпигелю уже требовалась госпитализация во время судебного заседания. Арестант высказывал публичные опасения за свою жизнь в заключении, поскольку страдает рядом тяжелых хронических заболеваний и постоянно нуждается в капельницах. По мнению другого члена ОНК, Александра Хуруджи, состояние здоровья Шпигеля не позволяет ему находиться в условиях следственного изолятора.

Напомним, Шпигеля арестовали 23 марта - на следующий день после ареста бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева. По версии следствия, чиновник получал от предпринимателя взятки, в том числе в форме дорогих подарков. Инкриминируемая фигурантам сумма составляет более 20 млн рублей.