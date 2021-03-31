Скончался бывший депутат ЗакСа Петербурга Владимир Гольман

Депутат четырех созывов Законодательного собрания Петербурга Владимир Гольман скончался на 88 году жизни в больнице. Об этом во время заседания городского парламента 31 марта сообщил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутаты почтили память Владимра Гольмана минутой молчания. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким бывшего парламентария. "Это был очень светлый человек. Один из самых мудрых депутатов Законодательного собрания", - сказал Макаров о Гольмане.

Владимир Гольман родился в 1934 году. В 1957 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". В 1969-1986 года избирался депутатом Петродворца. С 1990 по 1998 год был генеральным директором АО "Ленстройжилсервис". Указом президента в 1995 году был удостоен звания "Заслуженный строитель России". Гольман был депутатом Законодательного собрания с первого по четвертый созыв, руководил фракцией "Справедливой России". Являлся президентом союза строительных компаний "Союзпетрострой". Сын Владимира Гольмана Сергей Шатуновский был депутатом городского парламента пятого созыва.

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