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14:55

В Хибинах погиб еще один петербургский турист

фото ЗакС политика В Хибинах погиб еще один петербургский турист

В горах Мурманской области, недалеко от Кировска и Апатит, обнаружили тело 30-летнего петербургского туриста, о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК. По факту смерти ведомство проводит доследственную проверку. Следователи установили, что погибший шел в турпоход в составе группы из трех человек.

"Группа находилась на запрещенной к посещению стороне склона", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в марте в Хибинах сошла лавина, под которой погибла 13-летняя девочка в составе туристической группы из Петербурга. Руководителя группы теперь преследуют по уголовному делу по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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