Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Совет Федерации одобрил закон об установлении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, информирует ТАСС.

После того, как документ подпишет Владимир Путин, за публичное отрицание фактов, утверждённых на Нюрнбергском трибунале, а также тиражирование фейков о роли Советского Союза во Второй мировой войне и ветеранах граждан ожидают штрафы до 3 млн рублей либо до 3 лет колонии.



Равнозначное наказание предусматривается за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов.

Если правонарушение совершено группой лиц с использованием СМИ или интернета, наказание увеличивается до 5 млн штрафа или до 5 лет колонии.

Ранее в России, напомним, уголовной ответственности за оскорбление ветеранов установлено не было.

Законопроект, предполагающий внесение соответствующих корректив в УК РФ и КоАП, внесла группа думских депутатов постфактум резонансного приговора политику Алексею Навальному, которого оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана, снимавшегося в ролике, агитировавшем поправки к Конституции.