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17:51

На модернизацию петербургских поликлиник потратят свыше 21 млрд рублей

фото ЗакС политика На модернизацию петербургских поликлиник потратят свыше 21 млрд рублей

В Петербурге стартовала программа по модернизации поликлиник городского подчинения, передает пресс-служба комитета по здравоохранению. До 2025 года включительно Смольный будет располагать 21 млрд рублей на эту цель, из которых почти половина (48%) является средствами федерального бюджета. Две главных задачи в рамках реализуемой программы - это ремонтные работы и закупка современной медицинской техники.

"В поликлиниках планируются проведение ремонтов, переоснащение новым оборудованием, меры по ликвидации кадрового дефицита, внедрение новой модели медицинской организации (стандартов "бережливой поликлиники"), обеспечение приоритета профилактики при оказании медицинской помощи", - гласит сообщение.

До конца нынешнего года распорядители средств задались целью потратить 3,8 млрд рублей, которые пойдут на ремонт 78 зданий и закупку 1169 единиц оборудования. Среди последних выделяются один компьютерный томограф (КТ) и два магниторезонансных томографа (МРТ).

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