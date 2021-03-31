За 2020 год Россия должна выплатить 11,5 млн евро по решениям ЕСПЧ

Общая сумма компенсаций, присужденных Российской Федерации Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) за 2020 год, составила 11,5 млн евро. Об этом написали журналисты "Открытых медиа", ознакомившись с ежегодным отчетом Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Для сравнения - за 2019 год РФ была должна своим гражданам 28,5 млн евро. Во многом столь серьезная разница объясняется пандемией, пришедшейся на 2020 год, и связанным с ней резким снижением уличной протестной активности.

Примечательно, что с годами процент неисполняемых Россией решений ЕСПЧ практически не сокращается: за прошедший год их стало больше на 126, и неисполненными в общей сложности считается 34% российских дел. При этом исполнено в 2020 году только 81 из 209 поступивших дел. Что касается денежных выплат, то без задержек за прошлый год РФ расплатилась лишь по 28 делам, и "висеть" на ней продолжают 750 компенсаций.