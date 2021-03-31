На матчи ЧЕ по футболу в Петербурге пустят 50% зрителей

Петербургский оргкомитет предстоящего чемпионата Европы по футболу решил, что матчи летнего турнира должны будут принять не более 50% болельщиков от общей вместимости стадиона на Крестовском острове, передает пресс-служба Смольного. Впрочем, УЕФА позволяет всем городам-участникам соревнования, впервые проходящего сразу в множестве стран, поменять порог вместимости до 28 апреля в зависимости от эпидемической динамики.

"Мы долго готовились, прорабатывали различные сценарии, уточняли риски. Допуск 50% – это наша совместная победа, знак не только для любителей футбола, но и для всех горожан, что мы возвращаемся к нормальной жизни", - рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

На заседании оргкомитета окончательно утвердили решение о создании двух фан-зон - на Дворцовой и Конюшенной площадях.

Напомним, Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Турнир, перенесенный на год из-за пандемии, пройдет в двенадцати европейских городах с 11 июня по 11 июля.