КСП проверит Управление по развитию садоводства и огородничества и ГУП "Пригородное"

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга начинают изучать финансовую деятельность Управления по развитию садоводства и огородничества и подведомственного ему ГУП "Пригородное".

Специалистам КСП предстоит оценить, насколько эффективно были расходованы средства бюджета ведомств в период с 2019 по 2021 год.

Так, в 2019 году бюджет Управления составлял 534 млн рублей, в 2020 – 431 млн рублей. В текущем году ведомству выделено 488 млн рублей. Главой учреждения является Андрей Лях. Оно занимается оказанием поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан.

В свою очередь в обязанности ГУП "Пригородное" входит обслуживание и эксплуатация государственного дачного фонда, возведение домов, арендаторские услуги.

По плану аудит должен завершиться 31 мая 2021 года.

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