Петербургские школы начали принимать заявления на зачисление в 1 класс

В школах Петербурга стартовал приём заявлений на зачисление детей в 1 класс, проинформировали в пресс-службе комитета по образованию.

Начиная с 00:00 можно было подать необходимые документы, воспользовавшись порталом госуслуг. Очно оформиться граждане смогли с открытием многофункциональных центров.

По состоянию на 10:00, известили в комитете, было подано 16 810 заявлений, причем подавляющая часть зарегистрирована через интернет.

С 15 мая в школы будут приглашать родителей будущих первоклассников. Всего в грядущем учебном году общеобразовательные учреждения Северной столицы готовятся принять 64 тысячи детей.