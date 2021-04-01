Суд закрыл дело художницы Юлии Цветковой из-за освещения "интимных сторон жизни"

Суд Комсомольска-на-Амуре оградил доступ журналистов и слушателей к процессу над художницей Юлией Цветковой, поделилась с "Медиазоной" мать активистки Анна Ходырева.

Предварительное заседание по делу прошло 31 марта. Адвокаты Цветковой попросили допустить общественного защитника рассматривать дело в открытом режиме, чтобы все заинтересованные стороны имели право посещать заседания.

"Суд отказал в допуске общественного защитника и также закрыл суд для общественности, сославшись на то, что „в ходе рассмотрения дела могут быть оглашены интимные стороны жизни участников" и „будут рассмотрены материалы, отнесенные обвинением к порнографическим"", - сообщила Ходырева у себя в Facebook.

В отношении Цветковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом стали рисунки женских тел, которые она публиковала в своих группах "ВКонтакте", посвященных бодипозитиву и секс-просвещению. Ей четырежды предъявляли обвинение.

Также на Цветкову уже после возбуждения уголовного дела составляли несколько протоколов по статьям КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за постов на ее личной странице "ВКонтакте". Суд вынес решение о штрафе.