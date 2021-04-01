Суд не стал отменять решение Минюста о включении "Открытого Петербурга" в реестр НКО-иноагентов

Столичный Замоскворецкий суд решил не отменять решение Министерства юстиции о включении "Открытого Петербурга" в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, известил "МБХ медиа" председатель организации Андрей Пивоваров.

"Новая редакция закона действует с 30 декабря 2020 года, а Минюст принял решение 22 декабря - за неделю. То есть, не имея на это никаких легальных оснований. Судья долго скрипела, ходила советоваться, но вынести первое решение об исключении из списка иноагентов не решилась", - поделился деталями заседания Пивоваров.

Он уточнил, что основания для внесения "Открытого Петербурга" в реестр иноагентов - "абсурдны", поэтому решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

"Представьте: вы — гражданин России, получили деньги по договору оказания услуг. Прошёл год, вы донатите немного общественной организации. Проходит ещё год, и тут Минюст говорит: смотрите, человек задонатил организации, а когда-то раньше он из-за рубежа деньги получил. Нам без разницы, сколько времени прошло, без разницы, что суммы совсем разные. Считаем, что поганый Запад ещё до создания этой организации всё продумал и отправил эти деньги, чтобы полежали до лучших времён", - объяснил Пивоваров.

"Открытый Петербург" подвергся внеплановой проверке Минюста осенью 2020 года, тогда же организация и получила соответствующее "клеймо".

В то же время члены организации неоднократно указывали, что она не имеет отношения к политике, а ведёт исключительно просветительскую деятельность.

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